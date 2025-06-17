Санкційний список Великобританції поповнили постачальники товарів до РФ та 6 фізичних осіб.

У вівторок, 17 червня, Великобританія оголосила про подальші санкції проти Росії через війну в Україні, повідомляє Reuters.

Зазначається, що під нові обмеження потрапили чотири фізичні, шість юридичних осіб та 20 кораблів, включно з нафтовими танкерами. Перелік підсанкційних у Великобританії поповнили компанії, пов'язані з морськими перевезеннями, і постачальники товарів до Росії - зокрема, електроніки.

Очікується, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер викладе деталі санкцій на саміті G7 в Канаді. Він має намір закликати партнерів по G7 спільно працювати, щоб зменшити енергетичні доходи Росії і "скоротити кошти, які вона може вкладати в свою незаконну війну".

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Британія вже запровадила санкції проти понад 2300 фізичних, юридичних осіб та кораблів в рамках санкцій проти Росії з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

"Ми повинні скористатися цим моментом, щоб посилити економічний тиск і показати президенту Путіну, що в його інтересах - і в інтересах Росії - продемонструвати, що він серйозно налаштований на мир", - зазначить, як очікується, Стармер у своєму виступі.

Санкції Британії проти Росії - останні новини

20 травня Велика Британія оголосила про нові широкомасштабні санкції. Обмеження були спрямовані проти військового, енергетичного та фінансового секторів Росії. Під санкційний удар потрапили 46 фінустанов, які, на думку Лондона, допомагають Москві обходити санкції.

Це далеко не перші санкції Великобританії проти РФ. У лютому 2025 року під британські обмеження потрапили, зокрема, виробники та постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російської армії, включаючи мікропроцесори, що використовуються в системах озброєння.

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