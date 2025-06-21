Також буде активізовано всю санкційну роботу в Україні та направлено більше ресурсів на дрони.

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни деяких кадрових позицій, зокрема у дипломатичному корпусі. Про це він розповів у відеозверненні і підкреслив, що держава готує, зокрема, три рішення для захисту України.

"Ми зі свого боку в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись. Будуть нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії. Знаємо кожну мішень для міжнародних санкцій. Я доручив окремо працювати з глобальним корпоративним сектором, і особливо по тому, що зберігає звʼязки російської енергетики та ОПК зі світом", - заявив він у Telegram.

За словами Зеленського, буде активізовано всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – відчув, що це абсолютно злочинна діяльність.

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Також, як заявив президент, буде направлено більше ресурсів в наші дрони всіх типів, "від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті".

"Ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити як український потенціал у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – зокрема, у форматі наради з усіма українськими послами – ми зробимо висновки щодо цієї трансформації...", - додав український лідер.

В кінці він розповів, що дав голові Служби безпеки деякі доручення, які є непублічними.

Останні заяви кремлівського диктатора - небезпека для України

Як повідомляв УНІАН, 21 червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму 2025 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не домагається капітуляції з боку України. Також він назвав українців і росіян "одним народом".

У Путіна запитали, чи шукає він беззастережної капітуляції з боку України, як президент США Дональд Трамп з боку Ірану. У відповідь на це глава Кремля сказав, що російсько-українська війна є "принципово іншою ситуацією".

"Ми не добиваємося капітуляції з боку України. Ми наполягаємо на визнанні реалій, які склалися на землі", - додав він.

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