Глава МЗС України наголосив, що завдання дуже просте - потрібно "вбити російський експорт".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відправив до Європейського Союзу пропозиції України стосовно сьомого пакету санкцій за трьома напрямками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу на платформі ZOOM.

"Я сьогодні підписав лист на Європейський Союз і на країни Європейського Союзу з пропозиціями якраз щодо того, які наступні санкції бачить Україна", - заявив Кулеба.

Глава МЗС уточнив, що цей лист стосується наступного сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти РФ. За словами Кулеби, санкції мають завдавати максимальне реальне ураження Росії та запроваджуватися якомога швидше.

"Зволікання і затримка, як це було з шостим пакетом, більше ніж на місяць - понад 50 днів - це абсолютно неприпустимо. У нас просто фізично немає часу чекати", - наголосив Кулеба.

"З огляду на те, що Росія все ще націлена воювати в Україні до останнього росіянина і продовжує кидати в бій на Донбасі своїх солдатів, санкційний тиск безумовно потрібно підвищувати", - додав міністр.

Він зазначив, що вже з'явилися деякі європейські політики, які почали розповідати, що "потрібно почекати та вивчити, як працюють нинішні санкції, перевести дух і зосередитись".

"Але достатньо подивитися на карту боїв на Донбасі, на руйнування в Україні, на ненависть до українців, яка випромінюється від російських політиків, на їхні спроби укорінитися на окупованій Херсонщині й частині Запорізької області, щоб зрозуміти, що насправді часу переводити подих і зволікати немає. Тому ми й наполягаємо на тому, що сьомий санкційний пакет ЄС має бути ухвалений якнайшвидше. Ще раз наголошую, немає жодних раціональних підстав зволікати з сьомим пакетом санкцій", - наголосив Кулеба і додав, що це сигнал України до Євросоюзу і країн "Великої сімки".

Також Кулеба розповів про пропозиції України до сьомого санкційного пакету. В основу листа, відправленого в Євросоюз, було покладено пропозиції міжнародної групи Андрія Єрмака і Майкла Макфола за трьома напрямками.

"Перше, це нові секторальні у сферах енергетики, фінансів і торгівлі. Друге - це дорожня карта нових персональних санкцій проти російських олігархів, високопоставлених урядовців та керівників держпідприємств. Третє - це закриття вже виявлених лазівок для обходу та ухилення від санкцій", - сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що завдання дуже просте - потрібно "вбити російський експорт". За його словами, експорт РФ також залежить від іноземних суден.

"Це їхня Ахіллесова п'ята, яку ми з партнерами обов'язкового маємо їм відбити", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила Дорожню карту індивідуальних санкцій. Вона пропонує запровадити санкції проти 100 000 осіб.

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