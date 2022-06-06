ООН намагається домовитися з Росією щодо відновлення експорту зерна Україною через Чорне море.

США не послаблять санкції проти Росії в обмін на розблокування українських портів у Чорному морі.

Як пише Politico, ООН намагається домовитися з Росією щодо відновлення експорту зерна Україною через Чорне море.

Видання нагадує, що президент РФ нещодавно заявляв, що РФ послабить блокаду українських портів, в обмін на зняття Заходом економічних санкцій з Москви.

Один американський чиновник назвав цю заяву Москви "дипломатією вимагання" і сказав, що США не погодяться на угоду, яка зніме будь-який економічний тиск на Кремль.

"Важко сприймати російські пропозиції зважаючи на те, що вони активно і навмисно знищують харчові продукти в Україні та загострюють глобальну продовольчу безпеку", - сказав американський чиновник, посилаючись на те, що російські війська продовжують атакувати українські сільськогосподарські об’єкти та поля.

Як зазначає видання, республіканці в Конгресі США також виступають проти пом'якшення санкцій проти РФ. Зокрема такої позиції дотримується сенатор Джим Ріш, який є старшим республіканцем у комітеті із закордонних справ. За його словами, вимога Москви про зняття санкцій в обмін на зняття блокади Чорного моря є шантажем.

"Путін веде війну проти інших невинних людей в усьому світі, тримаючи в заручниках українське продовольство та його експорт", - сказав Ріш.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, надіславши у Чорне море військові конвої країн-партнерів, які супроводжуватимуть зернові вантажі.

За підсумками розмови лідерів Німеччини, Франції та РФ німецька сторона сповістила, що Путін нібито пообіцяв посприяти розблокуванню експорту зерна з України за участі ООН.

Французька сторона проінформувала, що під час розмови Шольц та Макрон вимагали припинити блокаду Одеси задля експорту українських зернових через Чорне море та уникнення світової продовольчої кризи. А Путін нібито пообіцяв європейським лідерам надати доступ до одеських портів після того, як вони будуть розміновані, і запевнив, що не використовуватиме це з воєнною метою.

ЗМІ раніше інформували, що Євросоюз розглядає можливість реалізації військово-морської місії для допомоги у вивезенні зерна з України.

А влада Туреччини, за інформацією ЗМІ, веде переговори з Москвою і Києвом про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

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