Він зауважив, що це не впливає на нього ні як на людину, ні як на політика.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що санкції Росії мають на нього 0% "серйозного впливу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

"На мою позицію як голови Верховної Ради це жодним чином не вплине. Я як займав продержавницьку позицію, так і буду займати. Навіщо це було робити - краще запитати представників Російської Федерації. З точки зору безпосереднього впливу на мене з цими санкціями - там серйозний вплив десь 0%, тому що у мене немає ні нерухомості, ні бізнесу... Нічого", - зауважив Разумков.

Читайте такожПосли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії за окупацію Криму

Він додав, що навіть якщо розглядати цю ситуацію як політичний аспект, то він також має бути логічним.

"У даному випадку це абсолютно не впливає на мене ні як на людину, ні як на політика", - сказав голова ВР.

Санкції РФ проти України: що відомо

11 грудня РФ доповнила список українців, проти яких запроваджено санкції.

Загалом до переліку внесено 849 осіб. До списку іноземних громадян, щодо яких введено економічні санкції, включили, зокрема, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука, голову делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько.

Також під санкції потрапили депутати від "Слуги народу" Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк.

22 жовтня 2018 року президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації". Уряду РФ було доручено визначити переліки фізичних і юридичних осіб, до яких застосовуються санкції.

1 листопада 2018 року уряд РФ ввів санкції стосовно 322 фізичних та 68 юридичних осіб України. У грудні того ж року тодішній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про розширення списку.

4 вересня 2020 року російська влада доповнила список українців, до яких запроваджуються санкції, зокрема, прізвищами екс-президента Петра Порошенка і соліста гурту "Океан Ельзи", колишнього лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська