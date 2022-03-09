Міністр наголосив, що українським дипломатам доводиться бути різкими, тому що окремі партнери намагаються обмежитися "напіврішеннями чи гратися з часом".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна крутить колесо історії: санкції та вихід компаній з Росії - це наближення перемоги та збережені людські життя.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо постачань зброї, нових санкцій і виходу іноземних компаній з РФ не буду завалювати деталями. Ви все і так бачите. Сьогодні в цьому плані був гарний день. Але потрібно ще більше", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що ніщо не дається просто, а за цими результатами стоїть багато складних розмов і комбінацій.

"Є спроби окремих партнерів обмежитися напіврішеннями. Дехто намагається гратися з часом. Але ми не збавляємо обертів. Іноді партнери звинувачують президента, мене, усіх нас у різкості. Так, ми різкі. Іноді безжальні. Особливо до тих, хто нас намагається трішки надурити", - сказав міністр.

Він також наголосив, що "ми такі, тому що кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії - це наближення перемоги, це збережене людське життя, це дитинство без страху, це незруйнований будинок, лікарня, школа".

"Україна крутить колесо історії і партнери нам допомагають. Тримаймося. І тоді ми обов’язково переможемо", - підкреслив очільник МЗС.

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