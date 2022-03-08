Міністр підкреслив, що Україна "не в тій позиції, щоб підходити до переговорів з бажанням щось здати".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вестиме перемовини з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим з розумінням того, що Лавров є одним із архітекторів агресії проти України.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Кулеба зазначив, що запланована на 10 березня зустріч із Лавровим відбудеться насамперед завдяки міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу.

"Я не знаю, чи Ердоган вмовив Путіна, чи Чавушоглу - Лаврова. Мене це мало обходить. Але зустріч відбудеться", - сказав він.

Міністр розповів, що Лавров два роки усіляко уникав будь-якої зустрічі та контакту з ним на двосторонньому рівні або у форматі "нормандської четвірки".

"А тут раптом погодився, то можливо він щось-таки хоче донести, передати, про щось поговорити. Ми послухаємо..., але я абсолютно відверто і спокійно можу сказати, що я їду на розмову, я буду з ним говорити, але я буду говорити з ним з повним розумінням того, що пан Лавров є одним із архітекторів агресії проти України", - наголосив він.

Коментуючи слова президента України про обговорення на перемовинах питання окупованих Криму та Донбасу, Кулеба підкреслив, що Україна "не у тій позиції, щоб підходити до переговорів із бажанням щось здати".

Вас також можуть зацікавити новини: