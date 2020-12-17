Термін дії чинних санкцій спливав 31 січня 2021 року.

Рада Європейського Союзу продовжила на півроку, до 31 липня 2021 року, чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити до 31 липня 2021 року обмежувальні заходи, котрі зараз спрямовані на конкретні сектори російської економіки. Ці санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії із дестабілізації ситуації в Україні", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, сказано, що це рішення ґрунтується на останній оцінці Європейською Радою стану виконання Мінських угод, які з самого початку треба було виконати ще до 31 грудня 2015 року.

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"Беручи до уваги, що Мінські угоди повністю Росією не виконані, лідери ЄС одноголосно ухвалили політичне рішення продовжити санкції проти Росії", - сказано у заяві.

Економічні санкції Євросоюзу проти Росії

31 липня 2014 року Євросоюз запровадив проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Попереднього разу санкції було продовжено в червні 2020 року до 31 січня 2021 року. Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Також йдеться про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС п’ятьох провідних російських фінансових інституцій з мажоритарною часткою державної власності у статутному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС. Крім того, санкції застосовано до трьох провідних російських енергетичних та трьох оборонних компаній.

Застосовується експортна та імпортна заборона і на торгівлю зброєю, запроваджується заборона на експортування товарів подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих споживачів товарів військового призначення у Росії, обмежується доступ РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть бути використані для розробки та пошуку родовищ нафти.

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Автор: Віталій Саєнко