Парламентарю загрожує від 5 до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Прокурори проситимуть суд арештувати викритого на шахрайстві народного депутата Сергія Алєксєєва з фракції "Євросолідарність" екс-президента Петра Порошенка з альтернативою застави у 10 млн грн.

Як розповів на брифінгу заступник генерального прокурора Антон Войтенко, спецоперацію правоохоронці розпочали у квітні на підставі заяви потерпілого іноземця. За його словами, документувати злочин було складно, адже Алєксєєв обізнаний у тому, як це робиться.

Войтенко уточнив, що парламентарю загрожує від 5 до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

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Водночас заступник голови Служби безпеки України Сергій Наумюк повідомив, що вперше свої "послуги" нардеп запропонував іноземцеві 1 червня, а першу частину коштів - 20 тис. доларів - отримав 17 червня.

Наумюк розповів, що 26 червня Алєксєєв сказав німцю про необхідність передачі додаткових коштів для "розв'язання питання" у суді першої інстанції. "Тож учора ввечері… викрили його "на гарячому" під час отримання другого траншу у 30 тис. доларів", - сказав він.

За даними СБУ, Алєксєєв отримував кошти у своєму будинку під Києвом.

Крім того, в.о. заступника директора Держбюро розслідувань Олександр Удовиченко підкреслив, що усі зібрані наразі докази є достатньо вагомими й дозволяють звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн.

Заступник генпрокурора Войтенко уточнив, що відповідне клопотання вже скероване до Личаківського райсуду Львівської області.

"На сьогодні розслідування не завершується. Це лише початковий етап викриття особи", - додав Удовиченко.

Викриття нардепа на шахрайстві - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, Сергія Алєксєєва затримали у ніч на п'ятницю, 30 червня, під час отримання ним другої частини коштів у 30 тис. доларів, за які він обіцяв "відмазати" громадянина Німеччини від екстрадиції. Загалом нардеп вимагав 50 тис. доларів.

Парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. Йому оголосили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

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