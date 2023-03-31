Його обвинувачують у недекларуванні активів на 88 мільйонів гривень.

Ще одного народного депутата, підозрюваного у недекларуванні майна, оголосили в розшук. З січня НАБУ розшукує нардепку від "Слуги народу" Маргариту Шол, тепер за рішенням Вищого антикорупційного суду у розшук оголошено Сергія Шахова (група "Довіра"), якого обвинувачують у недекларуванні активів на 88 мільйонів гривень.

"Сьогодні, 31 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила у розшук народного депутата України, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні на сайті ВАКС.

У зв’язку з оголошенням у розшук ВАКС ухвалив зупинити провадження до розшуку обвинуваченого. Як свідчить відеотрансляція судового засідання, суддя Віра Михайленко оголосила Шахова у розшук.

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Справа нардепа Сергія Шахова

У листопаді 2021 року нардепу Сергію Шахову повідомили про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік. Йдеться про незадекларовані активи на майже 88 мільйонів гривень, власницею яких, за версією правоохоронців, була жінка, що мала з нардепом спільний побут і виховувала трьох спільних дітей. Це офісне приміщення, 13 квартир в центрі Києва, 8 паркомісць, 2 будинки під Києвом загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів, 27 земельних ділянок, 2 автівки та інше майно.

У червні 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро завершили слідство, в серпні скерували справу до суду.

В лютому 2023 року Колегія суддів Вищого антикорупційного суду постановила здійснити примусовий привід на засідання народного депутата. Це сталося після його чергової неявки в суд.

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