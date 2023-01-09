Шол не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народну депутатку від "Слуги народу" Маргариту Шол.

"НАБУ розшукує народну депутатку України IX скликання", - йдеться в повідомленні НАБУ у Telegram.

Повідомляється, що Шол не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн.

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Маргарита Шол: що про неї відомо

Маргариті 34 роки. Вона народилася в Маріуполі. Завершила економічний факультет Приазовського державного технічного університету.

Працювала бухгалтером в МКВ "Український інститут сталевих конструкцій імені В. Н. Шимановського".

У 2019 була довіреною особою кандидата в Президенти України Володимира Зеленського на територіальному виборчому окрузі № 58 з центром в Маріуполі. На момент обрання народним депутатом мала статус безробітної.

Обрана народним депутатом в липні 2019 року за списками партії "Слуга народу". У списках політичної сили проходила під 107 номером з 124 прохідних номерів.

Маргарита Шол має репутацію світської левиці, велика прихильниця салонів краси та фітнесклубів.

З вини Маргарити Шол на президентських виборах 2019 року Маріуполь виявився єдиним містом, в якому ЦВК змушена була додавати відсутніх членів окружкомів за поданням голови Центральної виборчої комісії, оскільки Шол вчасно не внесла подання на сім членів окружної комісії.