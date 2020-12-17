Новий міністр освіти має вчений ступінь і відомий скандалами з плагіатом.

У четвер 17 грудня кандидатура Шкарлета була схвалена на посаду нового міністра освіти.

Читайте такожРазумков анонсував розгляд питання про призначення міністра освітиВін скандально відомий за наявність плагіату в дисертаціях.

Сергій Шкарлет: біографія

Сергій Миколайович Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року в місті Коканд (Узбекистан).

Закінчив середню школу в Ніжині. Має дві вищі освіти за спеціальностями інженер-математик і економіст.

Сергій Шкарлет захистив дві дисертації: першу за темою «Економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в області створення програмного забезпечення»; другу – «Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їхнього інноваційного розвитку».

За них він отримав вчені звання доцента по кафедрі економетрії, обліку та аудиту, а також професора по кафедрі менеджменту.

Однак, у червні 2020 року в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що в наукових роботах Сергія Шкарлета виявили значні обсяги плагіату. Також в ЗМІ була інформація про приналежність Шкарлета до "Партії Регіонів".

Сергій Шкарлет: трудова діяльність

З квітня по вересень 1995 року працював інженером-конструктором Ніжинського НВК «Прогрес».

З липня 1996 року по серпень 1996 року працював асистентом на кафедрі менеджменту в Чернігівському технологічному інституті.

З вересня 1996 року по травень 1998 року працював викладачем кафедри економетрії обліку і аудиту в Чернігівському технологічному інституті.

З червня 1998 року по квітень 2001 працював старшим викладачем кафедри економетрії, обліку і аудиту у Чернігівському державному технологічному університеті.

З червня 1999 по липень 2003 року працював проректором з навчально-виховної роботи в Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету (за сумісництвом).

З квітня 2001 року по липень 2003 року працював доцентом кафедри економетрії, обліку і аудиту у Чернігівському державному технологічному університеті.

З липня 2001 року – ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

У травні 2010 року Шкарлет став ректором Чернігівського державного технологічного університету.

Сергій Шкарлет: партійна діяльність та інші факти

У 2010 році Шкарлет балотувався до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.

У 2013 році екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив Шкарлету нагрудний знак та посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".

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Автор: Катерина Пулатова