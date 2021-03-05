У поданні оскаржена конституційність постанови парламенту про призначення Шкарлета.

У Конституційному суді оскаржують конституційність призначення Сергія Шкарлета главою Міністерства освіти і науки. До суду надійшло подання народних депутатів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

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У поданні оскаржено конституційність постанови парламенту про призначення Шкарлета.

"У конституційному поданні стверджується, що вказана постанова була прийнята з порушенням Конституції України у зв’язку із неперсональним голосуванням за неї окремими народними депутатами", - вказано у повідомленні.

Згідно зі статтею 152 Конституції України, однією з підстав визнання актів неконституційними є порушення встановленої Основним законом процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Міністр освіти України Сергій Шкарлет: історія питання

17 грудня Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. До цього він виконував обов'язки голови Міносвіти. За нього проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.

Міністр зачитував текст присяги під вигуки "Ганьба!". Представники фракції "Слуга народу" заглушали вигуки оплесками. Після цього в залі пролунали вигуки "Геть!".

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду глави МОН.

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Автор: УНІАН