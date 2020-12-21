У центрі Києва на вулиці Банковій проходить акція «Стоп Шкарлет – не дамо вбити освіту».
Як передає кореспондент УНІАН, учасники заходу, яких близько 300 осіб, вимагають відсторонення призначеного минулого тижня міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. В акції бере участь переважно молодь.
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«За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство. Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік», - заявляють організатори на сторінці заходу у Facebook.
Прохід до Офісу президента перекритий працівниками поліції. Туди пропускають лише громадян, які прийшли подивитися на новорічне містечко. У них перевіряють вміст сумок та наплічників на наявність небезпечних предметів. Учасників акції до Офісу президента не пропускають.
Шкарлета призначили міністром
- 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.
- Пізніше на сайті Ради з’явився проект постанови про звільнення Шкарлета.
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