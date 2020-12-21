Учасників акції до Офісу президента не пропускають.

У центрі Києва на вулиці Банковій проходить акція «Стоп Шкарлет – не дамо вбити освіту».

Як передає кореспондент УНІАН, учасники заходу, яких близько 300 осіб, вимагають відсторонення призначеного минулого тижня міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. В акції бере участь переважно молодь.

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«За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство. Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік», - заявляють організатори на сторінці заходу у Facebook.

Прохід до Офісу президента перекритий працівниками поліції. Туди пропускають лише громадян, які прийшли подивитися на новорічне містечко. У них перевіряють вміст сумок та наплічників на наявність небезпечних предметів. Учасників акції до Офісу президента не пропускають.

Шкарлета призначили міністром

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Автор: Дмитро Хилюк