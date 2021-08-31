Одним із ключових законопроектів восени буде бюджет.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков прогнозує, що новий політичний сезон буде "спекотним".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, які законопроекти мають бути першочергово ухвалені в новому політичному сезоні, і яким він буде.

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"Він буде спекотним. А законопроекти будуть різні. Одним з ключових є бюджет на наступний рік. Він завжди є одним з ключових питань на осінній сесії. Довкола нього буде багато дискусій, особливо в умовах ковіду... Особливо в умовах постковідного періоду, проблем з економікою", - зазначив голова Верховної Ради.

Разумков підкреслив, що цим держбюджетом необхідно створити умови для розвитку економіки України.

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Автор: Таня Поляковська