Держсекретар США зазначив, що Сполучені Штати хочуть підтвердити сильне партнерство з Україною.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що радий сьогодні перебувати з візитом в Україні.

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Про це Блінкен сказав у вітальному слові під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, відео протокольної зйомки зустрічі демонструвалося на телеканалі Україна 24.

Держсекретар США сказав, що "щасливий знову повернутися в Україну" і що причиною його візиту є представлення адміністрації президента США Джо Байдена.

"Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими країнами, а також нашу підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, засвідчити нашу відданість роботі з вами, доки ви зміцнюєте вашу демократію, розбудовуєте інституції і боретеся з корупцією", - сказав Блінкен.

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Автор: Віталій Саєнко