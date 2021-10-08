Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

Працівнику охорони "Укрексімбанку" повідомлено про підозру у перешкоджанні роботі журналістів програми "Схеми" та насильницьких діях.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 8 жовтня 2021 року у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми", третій особі, а саме працівнику охорони банку, повідомлено про підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

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4 жовтня під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам "Радіо Свобода" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів, і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

6 жовтня поліцейські Голосіївського відділу поліції Києва внесли у ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) за фактом нападу на журналістів.

7 жовтня Мецгеру вручили підозру за двома частинами статті про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Також було вручено підозру другому підозрюваному у перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Радіо Свобода" -директору департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимиру Пікалову.

Сьогодні, 8 жовтня, Мецгеру повідомлено нову підозру - в незаконному позбавленні волі людини.

Автор: Наталія Хаджі