За даними журналістів, у квітні 2021 року "Укрексімбанк" видав 60 мільйонів доларів кредиту під заставу проблемного ТРЦ SkyMall.

Журналісти програми "Схеми" оприлюднили своє розслідування щодо державного "Укрексімбанку", у приміщенні якого кілька днів тому стався напад на їхню знімальну групу.

Також журналісти показали запитання, через які у них забрали камери й намагалися видалити інтерв’ю, повідомляє "Радіо Свобода".

У ході розслідування журналістам вдалося з'ясувати, що банк видав $60 мільйонів кредиту фірмам бізнесмена Сергія Брюховецького, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини і сплачує податки окупаційній владі.

Повідомляється, що як заставу для кредиту Брюховецький вказав торговий центр SkyMall, який із 2010 року перебуває в центрі корпоративного конфлікту. Цю справу зараз розслідує ДБР і через це на майновий комплекс ТРЦ неодноразово накладався арешт.

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У розмові з журналістами тодішній голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заперечив, що видавав кредити фірмам, які діють у "ДНР". Однак він підтвердив факт видання кредиту на 60 мільйонів доларів під заставу SkyMall.

При цьому розслідувачі сумніваються, чи можна вважати таку заставу надійною, а також чи зможе державний банк у разі потреби продати ТРЦ і повернути назад видані кошти.

Напад на журналістів в Укрексімбанку

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам "Радіо Свобода" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів, і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

5 жовтня "Укрексімбанк" заявив, що насильства щодо знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю" і пригрозили звернутися до правоохоронних органів за нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Пізніше правоохоронці розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 та ч. 3 ст. 171 КК України).

Згодом журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень.

6 жовтня поліцейські Голосіївського відділу поліції Києва внесли у ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) за фактом нападу на журналістів.

7 жовтня Мецгеру вручили підозру за двома частинами статті про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Автор: Олег Давигора