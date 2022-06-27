За його словами, світ має посилити санкції та визнати РФ державою-спонсором тероризму.

Росія має понести покарання за сьогоднішній ракетний удар по торговельно-розважальному центру до Кременчука Полтавської області.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram під час сьогоднішньої зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт.

Він наголосив, що Україна закликає партнерів надати нашій державі сучасні системи ППО та визнати Росію державою-спонсором тероризму.

"Росія має понести покарання за сьогоднішній ракетний удар по торговому центру в Кременчуку. Цивілізований світ, зокрема, має посилити санкції та визнати РФ державою-спонсором тероризму. Для захисту цивільних українців ми знову звертаємося до всіх партнерів щодо можливості закрити небо над Україною — створити відповідний захисний купол із сучасних систем протиповітряної оборони", - заявив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, у Кременчуці окупанти вдарили ракетами по торговельному центру із понад тисячею цивільних, будівля палає.

Внаслідок обстрілу ТРЦ у Кременчуці виникла пожежа на площі понад 10 тис. кв. м.

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