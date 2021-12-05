В Україні існує понад 3 тисячі державних підприємств, багато з яких є джерелом постійних зловживань.

Приватизація є важливою частиною антикорупційної стратегії уряду, яка покликана зменшити роль держави в економіці.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що Фонд державного майна на приватизаційному аукціоні продав Калуську ТЕЦ за 801 млн грн, що більш ніж утричі дорожче за стартову ціну.

При цьому Шмигаль наголосив, що в Україні існує понад 3 тисячі державних підприємств, велика кількість з яких є джерелом постійних зловживань.

Читайте такожУ Раді пропонують залишити в місцевих бюджетах неосвоєні субвенціїЯк повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України під час приватизаційного аукціону продав ДП "Електронмаш" за 970 млн грн, тоді як стартова ціна об’єкта була 66,74 мільйона гривень

Кабінет міністрів планує отримати у 2022 році від приватизації державного майна 8 мільярдів гривень. Кошти спрямують до загального фонду державного бюджету. Для забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна в повному обсязі, в проекті державного бюджету України на 2022 передбачені видатки на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна в розмірі 149,8 млн гривень.

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Автор: Катерина Гірник