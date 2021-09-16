Цього року цей показник становить 12 млрд грн.

Кабінет міністрів планує отримати у 2022 році від приватизації державного майна 8 млрд грн.

Про це йдеться в проекті державного бюджету на наступний рік, який вчора затвердив Кабінет міністрів.

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Кошти, які будуть отримані від приватизації, спрямують до загального фонду державного бюджету. Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, для забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна в повному обсязі, в проекті державного бюджету України на 2022 передбачені видатки на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна в розмірі 149,8 млн гривень.

За рахунок зазначених коштів передбачена оплата послуг радників, які будуть залучатися для підготовки об'єктів до приватизації.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект державного бюджету на 2022 рік буде збалансованим і реалістичним.

Проект державного бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Автор: Дмитро Шварц