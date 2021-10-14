Прем’єр-міністр України відзначив підтримку, що надав уряд Швеції для впровадження реформи децентралізації.

Україна та Швеція посилюватимуть співпрацю у сфері енергетики, екології та кібербезпеки.

Як повідомляє Урядовий портал, про це йшла мова під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном.

Шмигаль перебуває у Королівстві Швеція з робочим візитом.

Він висловив вдячність шведській стороні за організацію Міжнародного форуму з питань пам’яті Голокосту та боротьби з антисемітизмом, а також за участь Швеції в інавгураційному саміті "Кримської платформи" у серпні цього року.

Прем’єр-міністр України відзначив підтримку, що надав уряд Швеції для впровадження реформи децентралізації. І подякував за допомогу, що надається через Шведське агентство з радіаційної безпеки для українських атомних електростанцій.

"Диверсифікація джерел постачання ядерного палива є одним із наших пріоритетів у контексті забезпечення енергетичної безпеки. Крім того, Україна виконала всі технічні умови для інтеграції об’єднаної енергосистеми в європейську мережу ENTSO-E. Для нас це стане важливим кроком у напрямку енергонезалежності", — зауважив Шмигаль.

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Сторони також порушили питання співпраці у сфері утилізації та переробки сміття. Глава українського уряду відзначив, що досвід і передові технології шведських компаній можуть посприяти вдосконаленню системи утилізації в Україні.

Також Шмигаль підкреслив, що інвестиції та збільшення інвестиційної активності можуть стати драйвером розвитку економічних відносин між країнами.

"Заохочуємо шведські компанії до продовження реалізації спільних проектів в Україні, зокрема користуючись перевагами закону про так званих "інвестиційних нянь", - зазначив очільник українського уряду.

Крім того, Шмигаль підкреслив, що Україна готова далі розвивати співпрацю в галузі інформаційних технологій, зокрема в частині цифровізації та посилення кібербезпеки.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Автор: Тетяна Герасименко