Двома дозами вакцини проти COVID-19 у країні щеплено понад 76% населення.

У Швеції скасували майже всі карантинні обмеження, які упродовж пандемії й так були відносно м'якими у порівнянні з іншими країнами.

Як повідомляє DW, з 29 вересня у країні більше не діють обмеження щодо максимальної кількості учасників публічних заходів, концертів та спортивних подій.

Великі приватні свята, як-от весілля та дні народження, також дозволено без обмеження кількості гостей.

Рекомендація працювати віддалено з дому також більше не діє - за винятком тих, хто має симптоми коронавірусу. Такі особи повинні самоізолюватися і робити тести.

Читайте такожУ Франції затвердили "ковідні" перепустки та обов'язкову вакцинацію медиківУряд Швеції та відомство з охорони здоров'я пояснили ці послаблення успішною кампанією з вакцинації. Принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 83 відсотки населення країни старше 16 років, двома дозами щеплені понад 76 відсотків.

Водночас у цій країні продовжують діяти рекомендації для тих, хто ще не пройшов повну вакцинацію. Невакциновані дорослі повинні уникати великого скупчення людей і мають утримуватися від тісних контактів з особами з груп ризику або людьми похилого віку.

Раніше більшість обмежень через пандемію коронавірусної хвороби скасували Данія та Норвегія.

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Автор: Тамара Отовська