Поки дискусії щодо санкційного списку тривають.

Гімнастка Аліна Кабаєва, яка перебуває в романтичних стосунках з президентом Росії Володимиром Путіним, включена до шостого пакету санкцій ЄС проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела серед європейських дипломатів.

На цьому етапі шостий пакет санкцій обговорюється і Аліна Кабаєва включена в обговорюваний список.

Голова Російської православної церкви, патріарх Кирило, також входить до числа осіб, включених в пропонований шостий пакет санкцій ЄС. Їхні імена ще можуть бути видалені.

ЄС офіційно не підписав проект пропозиції, але може зробити це вже сьогодні на зустрічі послів ЄС, яка проходить у Брюсселі.

"Дискусії йдуть. Це не так просто", - сказав один з дипломатичних джерел телеканалу.

У квітні газета Wall Street Journal повідомила, що офіційні особи США обговорювали, чи вводити санкції проти Кабаєвої. Висловлювали побоювання, що цей крок може ще більше загострити напруженість, оскільки це - сильний особистий удар по Путіну.

Вперше Кабаєву зв'язали з Путіним більш як десять років тому, коли вона була гімнасткою та завойовувала медалі. Путін заперечував стосунки з нею.

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