Переговори можуть відновитися найближчими днями.

Зустріч 27 послів ЄС завершилася без угоди щодо шостого пакету санкцій, який передбачає заборону імпорту російської нафти.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, Угорщина продовжила блокувати пропозицію ЄС про заборону імпорту російської нафти.

Таким чином Угорщина затримує весь шостий пакет санкцій блоку проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Повідомляється, що переговори тривали менш як дві години і можуть відновитися найближчими днями. Брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк також проінформував, що зустріч послів ЄС завершена без досягнення згоди в питанні про введення санкцій.

"Вони знову зберуться завтра і, можливо, у вівторок. Угорська впертість", - пише він.

За інформацією "Польського радіо", обговорення продовжиться в понеділок, 9 травня.

Шостий пакет санкцій ЄС і нафтове ембарго: що відомо

Як повідомлялося, президент Єврокомісії представила деталі шостого пакету санкцій проти Росії за її агресію проти України, який передбачає, що поставки сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.

Після цього прем'єр Угорщини Віктор Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти РФ "історичною помилкою". Він сказав, що хоче п'ятирічного виключення з заборони на купівлю нафти.

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що в Європейському Союзі вирішили запропонувати надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав помилкою пропозицію відкласти нафтове ембарго до кінця 2023 або кінця 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: