Глава Міноборони РФ, висловлюючись про Крим, вирішив "блиснути" гумором.

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу відповів на слова українського президента Володимира Зеленського щодо захопленого Криму старим одеським анекдотом.

Глава Міноборони в п'ятницю, 6 серпня, під час зустрічі з красноярськими журналістами стверджував, що українські лідери змінюються, а півострів нібито буде "російським" завжди, пише ТАСС.

Міністр розповів анекдот про фонтан q порівняв його долю з долею Криму.

"Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про фонтан, який не працює: "А здесь бил фонтан?". А одесит йому відповідає: "Почему бил? Он бил, есть и будет", – "блиснув" гумором Шойгу.

Ще чиновник стверджував, що з півостровом все буде так само, як і з фонтаном. На його думку, на ситуацію з Кримом не вплине зміна керівників України.

Раніше Володимир Зеленський підкреслював, що Крим є українською територією та ніколи не стане "російським".

Президент також говорив, що в РФ величезна кількість громадян не підтримують агресивну політику керівництва країни проти української держави й вважають півострів територією, підконтрольною Києву.

Нагадаємо, Росія захопила український Крим навесні 2014 року. Україна та низка західних країн, зокрема США, не визнали півострів російським й покарали РФ за агресію – запровадили санкції.

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Автор: Екатерина Присяжнюк