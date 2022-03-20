Країна також планує допомогти відновити те, що руйнують російські окупанти.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна готова відігравати посередницьку роль та організовувати можливі переговори між Москвою та Києвом.

Про це повідомляє швейцарський суспільний мовник Radio Télévision Suisse.

"Швейцарія поєднує нейтралітет із гуманітарною традицією. Це невелика країна з твердою відданістю свободі. Вона готова бути посередником за лаштунками або вести переговори", - сказав Ігнаціо Кассіс.

Він закликав до негайного відкриття гуманітарних коридорів і висловив надію, що Швейцарія зможе допомогти відновити те, що буде зруйновано, коли настане час.

"Ми поважаємо Україну і маємо надію, що гармати швидко замовкнуть", - сказав він.

Звертаючись до українців, які знайшли притулок у Швейцарії, він сказав: "Ласкаво просимо".

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський закликав швейцарський бізнес припинити співпрацю з РФ, а банки заморозити активи тих, хто розв’язав війну.

Раніше через військові дії РФ в Україні Швейцарія скасувала нейтралітет і запровадила санкції проти Росії. Також країна закрила небо для російських літаків.

Водночас ЗМІ повідомляють, що коханка російського лідера Володимира Путіна, гімнастка Аліна Кабаєва, разом з чотирма дітьми ховається в Швейцарії.

Вас також можуть зацікавити новини: