Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу не висловили підтримки угорському колезі.

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто порушив питання угорської меншини в Україні на засіданні Ради Європейського Союзу, але міністри не відреагували з інших міністрів країн-членів ЄС.

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Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.

«Угорський міністр закордонних справ порушив питання угорської меншини в Україні сьогодні на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Ніхто більше не відреагував на це», - написав Йозвяк.

Криза між Україною та Угорщиною

30 Листопада журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще кількох людей.

Кримінальне провадження стосується укладення фіктивних договорів Угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України.

Згодом Служба безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці також досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

Глава МЗС Угорщини Сійярто заявив, що поскаржився в НАТО і ОБСЄ через обшуки, проведені Службою безпеки України в офісах організацій угорської меншини на Закарпатті.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг сподівається що Угорщина і Україна зможуть врегулювати двосторонні проблемні питання.

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Автор: Віталій Саєнко