За словами депутата, в цілому партія підтримує президента в цьому питанні.

Увечері понеділка, 2 листопада, партія «Слуга народу» проведе засідання фракції, в ході якого депутати мають намір обговорити законопроект президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного Суду України (КСУ).

Читайте такожУ Раді озвучили терміни формування нового складу КСУПро це повідомила народний депутат Євгенія Кравчук, пише РБК-Україна.

Як зазначила нардеп, «Слуга народу» підтримує Зеленського в даному питанні, але у народних депутатів можуть бути й особливі думки.

«Можливо, будуть якісь пропозиції щодо інших законопроектів, які б могли виправити ситуацію, але це потрібно робити досить швидко, тому що якщо далі так діятиме КСУ, то і фонд гарантування вкладів може бути скасований, можуть визнати неконституційним і Вищий антикорупційний суд. Це взагалі може поставити хрест на наших євроінтеграційних прагненнях», - заявила Кравчук.

Нардеп розповіла, що на фракції також обговорять і можливість внесення законопроектів по суті скасованих КСУ положень антикорупційного законодавства.

Скандальне рішення Конституційного Суду: що відомо

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ.

Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення про наділення президента України повноваженнями створювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року Про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На думку авторів подання-51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях чиновники уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження всього складу Конституційного Суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалили судді Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності Законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: УНІАН