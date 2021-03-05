16 січня набув чинності ряд норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Міністр інформаційної політики та культури Олександр Ткаченко, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв та політичний оглядач, який часто виступає на «каналах Медведчука», Ігор Лесєв посварилися під час обговорення закону про мову.

Про це пише сайт Україна 24.

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Спершу Лесєв назвав Ткаченка й Потураєва «специфічною парою», коли ті виступали за трибуною, а потім заявив, що мовна політика в Україні є «політикою соціального расизму».

«Ось ці хлопці (Потураєв і Ткаченко) її продовжують. Скажу, до чого це зараз вже йде. Перше, ось ці хлопці...», – сказав Лесєв.

Проте Ткаченко спалахнув і перебив блогера: «А можна без «хлопців»?»

Ігор Лесєв: Ну а як вас назвати, товариші ...

Олександр Ткаченко: Не треба «хлопців», ми ж тебе дитиною не називаємо. Приберіть це «хлопці».

Ігор Лесєв: Я їх не поважаю, тому так називаю.

Міністр зазначив, що він може їх не поважати, але не треба опонентів ображати.

«Я таких ось балакучих набачився у своєму житті багато. Вони переважно зараз знаєш де? У Москві. Я з тобою ось так зараз на «ти» поговорю, щоб було зрозуміліше моє до тебе ставлення», – втрутився Потураєв.

Закон про мову в Україні

16 січня набув чинності ряд норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Відповідно до ст. 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.

Цей закон Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.

Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

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Автор: УНІАН