'Українці встромили нам палець в око': експрем'єр Польщі висловився щодо скандалу з УПА

Моравецький пообіцяв, що буде дуже активно й голосно виступати за те, щоб у польсько-українських відносинах нарешті відбулися зміни.

Польща не повинна припиняти допомогу Україні через рішення назвати один із підрозділів українських Сил спеціальних операцій "імені Героїв УПА", заявив в інтерв'ю RMF 24 колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Видання поділилося, що Моравецький не погодився з твердженням, що Польща нічого не виграла від кількатижневої суперечки навколо рішення Зеленського, який назвав одну з військових частин іменем "героїв УПА".

"Ми дуже багато виграли. Я спілкуюся з великою кількістю представників міжнародної спільноти, з лідерами зі Сполучених Штатів, з Європи. Частина з них дізналася, що таке Волинсько-галицька різанина", – розповів віцепрезидент партії "Право і справедливість" (PiS).

Відео дня

Він додав, що не має наміру в знак протесту відмовитися від присвоєного йому українського Ордена Ярослава Мудрого.

"Я поважаю наших сусідів, у тому числі й тих, хто ставиться до нас вкрай вороже. Водночас, назвавши військову частину іменем "героїв УПА", українці встромили нам палець в око. Не можна робити вигляд, ніби нічого не відбувається", - вважає він.

Водночас, Моравецький пообіцяв, що буде дуже активно й голосно виступати за те, щоб у польсько-українських відносинах нарешті відбулися зміни.

"Коли ми надавали допомогу на початку війни, це була допомога з певними умовами. Ви захищаєтеся від росіян, гинете за те, щоб ми були трохи безпечнішими", - заявив він.

Водночас, на думку Моравецького, зараз ситуація виглядає зовсім інакше, ніж на початку повномасштабної війни.

Колишній прем’єр-міністр звинуватив чинну владу у відсутності рішучості у відносинах з Україною. Водночас він не погодився з пропозицією кандидата від "Право і справедливість" на посаду прем’єр-міністра Пшемислава Чарнека щодо блокування допомоги Україні, якщо рішення Зеленського щодо вшанування "героїв УПА" не буде змінено.

"Я не погоджуюся з блокуванням військової допомоги. Я вважаю за краще, щоб у українських танках гинули українські солдати, ніж щоб польські солдати гинули в польських танках", – заявив він.

Скандал з назвою УПА: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що джерело в польському уряді повідомило, що президент України Володимир Зеленський приїде до Польщі на саміт з відновлення України попри скандал щодо назви підрозділу Сил оборони України. Зазначається, що через скандал щодо УПА приїзд Зеленського до Польщі був невизначеним. Відомо, що конференція з відновлення України відбудеться 25-26 червня в Гданську.

Також ми писали, що заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський вважає, що на тлі антиукраїнської істерії в самій Польщі українці більше не бачать у Варшаві надійного союзника. Залевський пояснив, що президент Польщі вважає, що "нарощування антиукраїнських настроїв – це хороший спосіб завоювати голоси виборців. Проте, на його думку, це дуже шкодить Польщі. Він не підтримав заклики повністю зупини військову допомогу Україні до моменту, поки Київ не перегляне своє рішення щодо присвоєння почесного звання "імені Героїв УПА" одному зі спецпідрозділів.

Вас також можуть зацікавити новини: