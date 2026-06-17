У Польщі сказали, чому не передають Києву списані Міг-29, та згадали скандал з УПА

У польському Міноборони не в захваті від антиукраїнської риторики власного ж президента.

Польща досі не передала Україні раніше обіцяні винищувачі МіГ-29 головно через те, що самі українці в них не дуже зацікавлені. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський в інтерв'ю RMF24.

Він висловив переконання, що Україна хотіла би, аби ці МіГи були модернізовані до сучасних бойових умов, але Польща не готова фінансувати ці роботи.

Друга причина, за словами Залевського, полягає в тому, що передача цих літаків має бути частиною більшої двосторонньої угоди, в межах якої Польща хоче отримати від України технології безпілотників.

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"Ці переговори ще не завершені. Я б не шукав тут якихось серйозних проблем", – уточнив він.

Польський урядовець також зауважив, що на тлі антиукраїнської істерії в самій Польщі українці більше не бачать у Варшаві надійного союзника.

"Президент Навроцький вважає, що нарощування антиукраїнських настроїв – це хороший спосіб завоювати голоси виборців. Це дуже шкодить Польщі", – сказав Залевський.

Він також прокоментував заклики повністю зупини військову допомогу Україні до моменту, поки Київ не перегляне своє рішення щодо присвоєння почесного звання "імені Героїв УПА" одному зі спецпідрозділів.

"Тож як він (політик, який закликав зупинити допомогу Україні – УНІАН) бачить подальшу оборону України? Як він бачить захист наших інтересів, які зараз захищаються на російсько-українському фронті? Польська лінія безпеки – це не кордон між Польщею та Україною. Це російсько-український фронт", – наголосив Залевський.

Польські МіГи для України

Як писав УНІАН, вже кілька місяців обговорюється ідея передачі Україні старих польських МіГ-29. У грудні 2025 року Варшава працювала над передачею Україні 6-8 винищувачів, які мали бути списані з балансу польської армії до кінця того року. Обговорювалася схема обміну на українські безпілотні технології.

У січні 2026 року Польща розкрила плани поставити Україні до дев’яти таких літаків. При цьому, маючи офіційно 14 МіГ-29, Варшава може передати максимум 9 через технічний стан та потреби власної авіації.

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