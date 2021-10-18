Нардеп Галина Третьякова заявила, що любить людей, а ворогів поважає.

У парламенті сталася перепалка між депутатом від "Слуги народу", головою Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою та співголовою депутатської групи "За майбутнє" Тарасом Батенком.

Як передає кореспондент УНІАН, суперечка між депутатами виникла на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій, груп та комітетів.

Батенко закликав правоохоронні органи провести відкрите розслідування обставин смерті депутата Антона Полякова, який входив до складу групи "За майбутнє".

Також він звернувся до керівництва фракції "СН" з приводу висловлювань Третьякової, мовляв, як вона може відповідати за соціальну політику і при цьому "ненавидіти людей".

Своєю чергою Третьякова звинуватила Батенка у нібито невиплаті зарплат працівникам свого офісу.

При цьому голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перебив її, зазначивши, що на засіданні Погоджувальної ради необхідно виступати щодо законопроектів.

Звертаючись до Батенка, Третьякова сказала: "Що стосується ваших випадів, то хочу сказати, що я люблю людей і вас також, і поважаю ворогів".

Смерть Полякова і скандальні висловлювання Третьякової

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Поляков помер у Києві у ніч на 8 жовтня. Депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медикам "швидкої" не вдалося реанімувати його.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть". У поліції розглядають кілька версій смерті – хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною – самостійно або невідомою особою.

Розтин показав, що Поляков помер через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця. Пізніше в МВС заявили, що експертизою підтверджено наявність в крові померлого алкоголю і метадону.

Після того, як стало відомо про смерть Полякова, Третьякова у чаті фракції написала: "На одного ворога менше". Пізніше на засіданні ВР, замість вибачень, вона намагалася переконати, що мала рацію.

Після цього всі фракції підписали листа до Регламентного комітету ВР, у якому просять на 5 днів відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях.

У групі "За майбутнє" наполягають на відкликанні Третьякової з посади голови профільного комітету.

Фракція "Слуга народу" сьогодні планує розглянути питання щодо висловлювань Третьякової про смерть Полякова.

Автор: Надя Пришляк