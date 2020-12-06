Тетяна Єгорова-Луценко юрист за освітою, кандидат юридичних наук у сфері земельного та екологічного права.

Харківська обласна організація партії "Слуга народу" ухвалила рішення висунути Тетяну Єгорову-Луценко на посаду голови Харківської облради. Новообрані депутати, які увійшли до складу депутатського корпусу обласної ради від Партії «Слуга народу» також обрали її головою фракції.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі Харківської обласної організації партії.

У партійній конференції на чолі з головою Харківської обласної організації партії - заступником голови депутатської фракції у Верховній Раді Павлом Сушком взяли участь 12 народних депутатів Харківського регіону.

Всі учасники конференції одноголосно підтримали Тетяну Єгорову-Луценко.

В обласній організації зазначають, що вона має великий досвід роботи в державних структурах. А її якості як грамотного управлінця і професіонала дадуть їй можливість ефективно себе проявити як голові фракції, так і на потенційному посту голови обласної ради.

Серед основних напрямків у своїй роботі, у разі її обрання головою облради, Єгорова-Луценко називає боротьбу з COVID-19 в регіоні, допомогу учасникам АТО, а також розвиток ОТГ на Харківщині.

Зазначимо, Тетяна Єгорова-Луценко юрист за освітою. Кандидат юридичних наук у сфері земельного та екологічного права. Зараз працює над докторською науковою дисертацією. Другу освіту здобула в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Тривалий час працювала в Головному територіальному управлінні юстиції в Харківській області, з 2017 по 2019 рік обіймала посаду голови управління. З серпня 2020 року стала першим заступником голови Харківської обласної державної адміністрації. Вже 10 років очолює Громадську організацію з підтримки матерів у Харківській області «Серце матері».

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Автор: УНІАН