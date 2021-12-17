Грав Kyiv Symphony Orchestra під керівництвом диригента Івана Стецького.

Сьогодні робота в парламенті розпочалася з камерного концерту Kyiv Symphony Orchestra під керівництвом диригента Івана Стецького.

Як передає кореспондент УНІАН, в кулуарах парламенту перед засіданням відбувся камерний концерт, на якому були виконані твори українського композитора Максима Березовського, а також "Щедрик" в обробці Маршала Файна (за музикою Миколи Леонтовича).

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Як повідомили УНІАН народні депутати, цей оркестр був запрошений за ініціативою заступника голови ВРУ Олени Кондратюк. Він вже не вперше виступає в парламенті.

Після виступу оркестру розпочалася Година запитань до уряду, де виступає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Біля парламенту знову відбувається акція ФОПів, у якій беруть участь близько 300 осіб.

Вони вимагають відтермінування введення РРО.

Нагадаємо, як писав УНІАН, що Верховна Рада вирішила інакше працювати у січні: що змінилося - читайте на УНІАН.

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Автор: Надя Пришляк