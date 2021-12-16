ВР відклала останній пленарний тиждень поточної сесії.

Верховна Рада України ухвалила Постанову про внесення змін до Календарного плану проведення своєї шостої сесії (№6429).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 243 народних депутата із 369, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачається на тижні з 17 до 21 січня провести роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

На тижні з 24 до 28 січня заплановано: 24 січня – засідання Погоджувальної ради, а з 25 до 28 січня включно – пленарні засідання. При цьому, 28 січня також має відбутися закриття сесії.

Читайте такожВерховна Рада підтримала запровадження нового е-документаРаніше передбачалося, що тиждень з 17 до 21 січня буде пленарним, а з 24 до 28 січня – міжсесійний період.

Таким чином, парламент на тиждень відклав останній пленарний тиждень поточної сесії, проте через це потім має відбутися два пленарних тижні підряд, адже наступна, сьома сесія парламенту, розпочнеться на початку лютого.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Нагадаємо, 14 грудня очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що "СН" до кінця року не планує ініціювати позачергові засідання парламенту.

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Автор: Таня Поляковська