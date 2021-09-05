РФ має забрати свою зброю з української території, зазначили у Посольстві США в Україні.

У сьому річницю підписання Мінського протоколу (першої Мінської угоди) США закликали Росію вивести свої війська з України та взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на Донбасі.

Заклики оприлюднено на Facebook-сторінці Посольства США в Україні.

"Росія має вивести свою зброю та сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України", – йдеться у заяві.

Також США закликали Росію повністю виконати свої "мінські зобов’язання", у тому числі дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні та звільнити незаконно затриманих осіб.

Нагадаємо, згідно зі спільною заявою за результатами зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, яка відбулася 1 вересня, США продовжать працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за агресію.

Що треба знати про першу Мінську угоду – довідка УНІАН

Мінський протокол – угода про тимчасове перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. Укладений учасниками Тристоронньої контактної групи: послом Гайді Тальявіні (від ОБСЄ), другим президентом України Леонідом Кучмою (від України), послом Росії в Україні Михайлом Зурабовим (від Росії). Крім того, під протоколом стоять підписи Олександра Захарченка (тодішнього очільника проросійської маріонеткової псевдореспубліки "ДНР") та Ігоря Плотницького (тодішнього очільника проросійської маріонеткової псевдореспубліки "ЛНР").

Автор: Павло Степанець