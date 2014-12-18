Путін: Бойовики не підписували Мінський протокол, тому не повинні відводити свої війська

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Москві.

"Мінські домовленості – потрібно їх дотримуватись чи ні? Так, потрібно. Повторюю, я був одним з ініціаторів. Я зараз скажу важливу річ, дивіться, хочу, щоб всі ви про це почули. Наші представники в Мінську підписали меморандум у вересні, а до нього додавалися протоколи, які визначали лінію розмежування. Так от, представники Донецька ці протоколи не підписали", - заявив Путін.

"Ось у чому питання. Вони з самого початку сказали: «Ми не можемо». І коли ми намагалися наполягати, скажу це відкрито, чесно, тут такі речі, які громадськість повинна знати, нам відповіли: «Не можемо ми піти з цих сіл (там три-чотири села, які є спірними), у нас там сім'ї живуть, у нас там діти, дружини, сестри. Ми не хочемо, щоб їх там всіх повбивали і згвалтували». Ось у чому проблема, це найголовніше", - додав він.

Водночас президент РФ заявив, що українська сторона не відводить свої підрозділи з тих пунктів, звідки вони «повинні були б піти, скажімо, з аеропорту Донецька».

"Вони ж там сидять", - сказав він.

При цьому Путін стверджує, що бойовики "дозволили провести ротацію в аеропорту українських військовослужбовців, "в лазню їх звозили, продукти харчування їм направляють".

"Знаєте, можна, звичайно, посміхнутися з цього приводу, але, з іншого боку, адже в цьому є і якийсь позитив. Можливо, врешті-решт, людям вдасться домовитися", - сказав він.

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При цьому Путін повідомив, що РФ виступає за обмін полонених "всіх на всіх".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.

19 вересня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами якого було підписано меморандум. Документ складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, протиборствуючі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна.

Перших домовленостей про припинення вогню було досягнуто на засіданні контактної групи 5 вересня.

Проте на сході України і бойовики, і російські військові продовжували обстрілювати мирне населення і сили АТО.

З 9 грудня в зоні АТО було оголошено «день тиші», але терористи порушували режим припинення вогню, хоч зменшили інтенсивність обстрілу.