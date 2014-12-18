Путін: Бойовики не підписували Мінський протокол, тому не повинні відводити свої війська
Президент Росії Володимир Путін заявив, що бойовики на Донбасі не підписували протокол до Мінського меморандуму від 19 вересня про лінію розмежування.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Москві.
"Мінські домовленості – потрібно їх дотримуватись чи ні? Так, потрібно. Повторюю, я був одним з ініціаторів. Я зараз скажу важливу річ, дивіться, хочу, щоб всі ви про це почули. Наші представники в Мінську підписали меморандум у вересні, а до нього додавалися протоколи, які визначали лінію розмежування. Так от, представники Донецька ці протоколи не підписали", - заявив Путін.
"Ось у чому питання. Вони з самого початку сказали: «Ми не можемо». І коли ми намагалися наполягати, скажу це відкрито, чесно, тут такі речі, які громадськість повинна знати, нам відповіли: «Не можемо ми піти з цих сіл (там три-чотири села, які є спірними), у нас там сім'ї живуть, у нас там діти, дружини, сестри. Ми не хочемо, щоб їх там всіх повбивали і згвалтували». Ось у чому проблема, це найголовніше", - додав він.
Водночас президент РФ заявив, що українська сторона не відводить свої підрозділи з тих пунктів, звідки вони «повинні були б піти, скажімо, з аеропорту Донецька».
"Вони ж там сидять", - сказав він.
При цьому Путін стверджує, що бойовики "дозволили провести ротацію в аеропорту українських військовослужбовців, "в лазню їх звозили, продукти харчування їм направляють".
"Знаєте, можна, звичайно, посміхнутися з цього приводу, але, з іншого боку, адже в цьому є і якийсь позитив. Можливо, врешті-решт, людям вдасться домовитися", - сказав він.
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При цьому Путін повідомив, що РФ виступає за обмін полонених "всіх на всіх".
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.
19 вересня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами якого було підписано меморандум. Документ складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, протиборствуючі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна.
Перших домовленостей про припинення вогню було досягнуто на засіданні контактної групи 5 вересня.
Проте на сході України і бойовики, і російські військові продовжували обстрілювати мирне населення і сили АТО.
З 9 грудня в зоні АТО було оголошено «день тиші», але терористи порушували режим припинення вогню, хоч зменшили інтенсивність обстрілу.