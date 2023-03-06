Вже 30 держав приєдналися до міжнародної групи зі створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
"Я радий повідомити, що країн вже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. На вихідних було 29 країн", – заявив міністр.
За його словами, участь у цій групі означає, що країна згодна з необхідністю створення окремого спеціального трибуналу, який судитиме керівництво Росії за сам факт військового нападу на Україну. Також група займається розробкою юридичного механізму з організації та проведення спецтрибуналу.
Спецтрибунал для Росії
За словами президента Володимира Зеленського, Україна має намір домогтися максимально широкої міжнародної підтримки з питання створення спецтрибуналу для Росії. Він зазначив, що справедливість має бути відновлена.
Для створення трибуналу над Путіним необхідно успішне голосування в Генеральній Асамблеї ООН - за рішення повинні проголосувати не тільки представники країн ЄС, а ще хоча б 90 держав. При цьому створити такий трибунал через Радбез ООН не вийде через наявність права вето у Росії.
На думку заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, міжнародний трибунал для Росії може бути створений вже до літа. Зараз ведеться активна робота над розробкою необхідних правових механізмів.