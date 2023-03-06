Зараз група країн розробляє правові механізми для створення трибуналу.

Вже 30 держав приєдналися до міжнародної групи зі створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Я радий повідомити, що країн вже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. На вихідних було 29 країн", – заявив міністр.

За його словами, участь у цій групі означає, що країна згодна з необхідністю створення окремого спеціального трибуналу, який судитиме керівництво Росії за сам факт військового нападу на Україну. Також група займається розробкою юридичного механізму з організації та проведення спецтрибуналу.

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Спецтрибунал для Росії

За словами президента Володимира Зеленського, Україна має намір домогтися максимально широкої міжнародної підтримки з питання створення спецтрибуналу для Росії. Він зазначив, що справедливість має бути відновлена.

Для створення трибуналу над Путіним необхідно успішне голосування в Генеральній Асамблеї ООН - за рішення повинні проголосувати не тільки представники країн ЄС, а ще хоча б 90 держав. При цьому створити такий трибунал через Радбез ООН не вийде через наявність права вето у Росії.

На думку заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, міжнародний трибунал для Росії може бути створений вже до літа. Зараз ведеться активна робота над розробкою необхідних правових механізмів.

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