Невелика кількість чиновників може залишитися в Києві, але переважна більшість американців у посольстві буде вивезена з країни ​​або переміщена на крайній захід України.

США збираються евакуювати своє посольство в Києві, через попередження про зростання ймовірності російського вторгнення в Україну.

Як повідомляє Associated Press із посиланням на свої джерела, Держдепартамент планує оголосити вранці в суботу, 12 лютого, що практично всі американські співробітники київського посольства будуть змушені залишити Україну.

Невелика кількість чиновників може залишитися в Києві, але переважна більшість із майже 200 американців у посольстві буде вивезена з країни ​​або переміщена на крайній захід України, ближче до польського кордону, щоб США могли зберегти дипломатичну присутність у країні.

У Держдепартаменті не прокоментували цю інформацію, зазначає AP.

Як повідомляв УНІАН, у січні Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів їхніх сімей з посольства у Києві. Зазначалося, що таке рішення було прийнято через загрозу воєнних дій Росії.

10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони мають негайно залишити країну, оскільки Росія продовжує погрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати нове вторгнення в Україну у будь-який момент, у тому числі під час зимових Олімпійських ігор. Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує "скорочувати чисельність" співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, аби усі американці в Україні покинули країну негайно.

Президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і лідерами держав-членів Альянсу, а також керівництвом Євросоюзу. Як повідомляє The Guardian із посиланням на дипломатичні джерела, Байден сказав іншим лідерам НАТО та ЄС, що США вважають, що Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну, яке може статися в найближчі кілька днів.

Також 11 лютого низка країн закликали своїх громадян залишити територію України. Серед них - Латвія, Південна Корея, Норвегія, Велика Британія, Данія, Чорногорія, Нідерланди, Естонія.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав громадян США залишити Україну протягом 48 годин. Він попередив американців, що якщо вони залишаться в Україні, то наразяться на ризик, що потім не буде жодної можливості для виїзду і не буде жодної перспективи, що США будуть здійснювати евакуацію за допомогою військових.

Також Салліван пояснив, як може виглядати російський напад на Україну. За його словами, російська атака може розпочатися будь-якого дня і, ймовірно, "почнеться з повітряного нападу і ракетних обстрілів. Подальше наземне вторгнення, очевидно, передбачатиме наступ масованих сил. Також можливе швидке просування на Київ".

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