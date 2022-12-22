Йдеться про раунд "важливої безпекової та економічної допомоги для України".

Конгрес США може найближчим часом затвердити новий раунд "важливої безпекової та економічної допомоги для України". Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі висловила сподівання, що це відбудеться в наступні 48 годин.

Як повідомляє "Голос Америки", про це Пелосі сказала, привітавши президента України Володимира Зеленського у Конгресі.

"Сьогодні ми вітаємо хороброго і мужнього президента Зеленського, щоб відзначити в його особі також і хоробрий та мужній об'єднаний народ України за те, що вони роблять, щоб захистити демократію", – сказала спікерка.

Під час свого виступу Пелосі зазначила, що у 1941 році перед Конгресом виступав прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. Тоді він "закликав Америку боротись з тиранією в Європі". Батько Пелосі був членом Конгресу.

"Ми робимо найбільш шляхетну роботу в світі – не лише захищаючи серця та домівки, але і справу свободи в кожній землі", - сказав тоді Черчиль.

"Саме це і робить народ України", - наголосила Пелосі.

Вона висловила сподівання, що впродовж наступних 48 годин Конгрес затвердить новий раунд "важливої безпекової та економічної допомоги для України" і високо оцінила рішення Байдена надати системи протиповітряної оборони Patriot.

Допомога від США

Президент Володимир Зеленський вперше за час війни залишив Україну заради закордонного візиту і вирушив у Вашингтон. Там він провів низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, відбулися переговори з президентом США Джо Байденом.

Під час поїздки Зеленського до Вашингтону американський президент Джо Байден підтвердив, що США передадуть Україні одну батарею далекобійного ЗРК Patriot для захисту неба.

Українських військових навчатимуть користуванню ЗРК у третіх країнах, це може зайняти "певний час", зауважив Байден.

За підсумками візиту Володимир Зеленський заявив, що повертається в Україну з добрими новинами, зокрема щодо посилення обороноздатності країни.

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