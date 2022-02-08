За його словами, допомога буде "значною".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Білому домі розглядають план про можливе збільшення військової допомоги Україні.

Про це він заявив під час спільної прес-конференція з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

За його словами, адміністрація Білого дому продовжує роботу з Конгресом, союзниками і партнерами щодо значного збільшення допомоги Україні. Блінкен зазначив, що так США хочуть допомогти Україні підготуватися до свого захисту.

Читайте такожРосія може розпочати вторгнення в Україну в будь-який день-радник БайденаДержсекретар зазначив, що в якості допомоги США також дозволили союзникам поставити Україні військове обладнання американського виробництва.

Також він додав, що за 2021 рік США поставили Україні військової допомоги на 650 мільйонів доларів.

Нагадаємо, за даними МЗС України, міжнародні партнери вже надали Україні більше тисячі тонн оборонної зброї та військового обладнання.

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