Також зазначається, що енергетична безпека є життєво важливою для суверенної України.

Сполучені Штати Америки і Європейський Союз готові розглянути нові маршрути постачання газу Україні.

Про це йдеться у підсумковій заяві засідання енергетичної Ради США-ЄС.

"Рада висловила постійну підтримку дослідженню нових маршрутів транзиту газу та потужностей з ЄС до України", - йдеться у заяві.

Також Рада підтвердила, що Україна продовжує залишатися ключовим партнером як ЄС, так і Сполучених Штатів, і висловила тверду підтримку сильної та стійкої Україні.

Читайте такожГазопровід "Ямал-Європа" повністю зупиненоТакож зазначається, що енергетична безпека є життєво важливою для суверенної України. Рада підтвердила, що Україна є стратегічним транзитером газу для ЄС і має продовжувати сприяти інтеграції України в енергетичний ринок ЄС з метою покращення енергетичної безпеки України, прискорення її декарбонізації та переходу на чисту енергію, а також розширення її потенціалу для експорту чистої енергії.

Рада наголосила на важливості продовження підтримки процесу синхронізації електричних мереж України та Республіки Молдова з Континентально-європейською мережею.

Також у заяві зазначається, що Рада присвятила себе новим зусиллям щодо інвестування та підтримки зусиль України з декарбонізації та відповідної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні 2022 року скоротився на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,66 млрд кубометрів.

У 2021 році транзит природного газу з РФ склав 41,7 млрд куб. м при загальному рівні заброньованих потужностей в 44,4 млрд куб. м (для точок входу з РФ) і 45,8 млрд куб. м (для точок виходу в країни-члени ЄС і Молдову). Тобто "Газпром" використовував заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точках виходу - 91%.

Загальна транзитна потужність української ГТС становить 146 млрд куб. м.

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