Зокрема, 10 січня у Женеві відбудуться перемовини між США і РФ, 12 січня у Брюсселі між НАТО і РФ, і 13 січня у більш ширшому форматі в рамках ОБСЄ.

Посадовці США і Росії 10 січня проведуть переговори з питань безпеки з метою обговорення воєнної діяльності обох країн і зростання напруженості стосовно України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників обох країн.

Речник адміністрації президента США Джо Байдена оголосив дату у понеділок, а також сказав, що Росія і НАТО теж імовірно проведуть перемовини 12 січня, і з більш ширшою участю Москви, Вашингтона і інших європейських країн 13 січня.

Читайте також"Шарахнути, коли всі "під шофе": Жириновський закликав бомбити Україну в Новий Рік (відео)Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков підтвердив і дати, і висловив сподівання, що переговори з Сполученими Штатами у Женеві започаткують процес, який надасть Москві нові безпекові гарантії від Заходу.

Як зазначає видання, такі гарантії є давньою вимогою Москви, яка викликала тривогу у Заходу, оскільки Росія зосередила десятки тисяч військових біля кордону України в останні два місяці.

Рябков сказав, що зустріч за участі НАТО 12 січня відбудеться у Брюсселі, а перемовини 13 січня передбачають залучення ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що Джо Байден під час переговорів з Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не піде на поступки Росії в питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

17 грудня РФ запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України і "від ведення будь-якої військової діяльності" на її території. Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

23 грудня Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членів зі Сходу Європи.

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що на початку 2022 року представники РФ і США обговорять в Женеві питання безпеки в Європі.

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