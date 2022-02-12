Дмитро Кулеба провів кілька телефонних переговорів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок та з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Міністр поінформував, що з Блінкеном вони обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ.

"Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави", - написав Кулеба.

У розмові з Анналеною Бербок Кулеба обговорив підготовку візиту в Україну канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Детально обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту Канцлера ФРН Олафа Шольца до України в понеділок. Своєчасна нагода обговорити спільні та рішучі дії задля протидії загрозам", - додав міністр.

За його словами у розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем вони обговорили поточну безпекову ситуацію.

"Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій", - повідомив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, раніше Дмитро Кулеба анонсував два тижні інтенсивної дипломатії.