Нові види озброєння можуть бути надані Україні, окрім тої допомоги, яка вже наразі надається.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє про готовність США надати Україні більше безпекової допомоги і зброї в разі вторгнення Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав під час спільної онлайн прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

У держсекретаря США запитали, які саме види допомоги США готові надати Україні, і чи йшлося про можливе надання наступального озброєння або системи протиповітряної оборони.

"Якщо Росія доведе до кінця будь-який агресивний намір і поновить свою агресію, аби вторгнутися в Україну, ми надамо Україні додаткові матеріали, окрім тих, що вже перебувають у процесі поставок, і які у подальшому потрібні для захисту України", - наголосив Блінкен.

Читайте такожСуд відпустив Порошенка під особисте зобов'язанняБлінкен зазначив, що у 2022 році США додатково виділять Україні 300 мільйонів доларів допомоги: "Це сигнал, який дав Конгресу США, що ми продовжуємо і продовжимо підтримувати Україну у 2022 році і виділимо 300 мільйонів доларів".

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським та обговорив безпекову ситуацію на тлі загрози повномасштабного нападу Росії.

Напередодні CNN інформував, що Вашингтон розглядає можливість збільшити додаткову допомогу Збройним силам України для захисту країни від ворога.

Крім того, США й ЄС спільно працюють над розробкою жорстких санкцій проти Росії у разі нової агресії. Білий дім підкреслює, що припинення запуску "Північного потоку-2" досі є ефективним інструментом у руках Заходу, який повинен спонукати Москву відмовитися від своїх намірів.

Водночас у Кремлі поставки зброї називають "надзвичайно небезпечними". Це, за словами речника Путіна, "не сприяє зменшенню напруженості" на російсько-українському прикордонні.

Тим часом на тлі наступних переговорів з НАТО МЗС РФ зменшила рівень вимог до Заходу: від Вашингтона чекають зобов’язань не підтримувати вступ України в Альянс.

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