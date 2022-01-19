Росія фактично наполягає на порушенні міжнародних домовленостей.

На тлі провалу у перемовинах зі США і НАТО Москва зменшила рівень вимог до Заходу щодо невступу низки пострадянських країн до НАТО, в тому числі України та Грузії.

Про це під час виступу у клубі Валдай заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, цитує пропагандистське ТАСС.

Росія наполягає на порушенні міжнародних домовленостей 2008 року або особистих зобов’язаннях Вашингтона ніколи не голосувати за вступ України та Грузії до Альянсу.

"Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, це має бути виключено, це має бути замінено розумінням, що цього не станеться ніколи. Або як альтернативи, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов’язання у юридичній формі, що вони ніколи не будуть голосувати за вступ України та інших країн у НАТО, ми готові розглянути цю опцію", – сказав Рябков.

Читайте такожБайден попросив приїхати в Україну з трьох причин – БлінкенВін додав, що це "простіший шлях для США", якщо у Вашингтона "є достатньо політичної волі".

За його словами, Росія буде закликати до відповідальності Сполучені Штати, "щоб вони дивилися, що для них пріоритетніше: європейська безпека чи якісь самі по собі збиткові ідеї".

"Росія зробить усе можливе, щоб дипломатичними шляхами зупинити інтеграцію України в НАТО, оскільки цей процес зачіпає інтереси безпеки Росії. Російські проекти документів з європейської безпеки пропонують саме такий шлях", – сказав Рябков.

Своєю чергою, Росія неодноразово порушувала міжнародне право, зокрема, вторгнувшись на територію України у 2014 році й окупувавши Крим та частину Донбасу.

Оголошуючи свій ультиматум перед Європою та США, сама ж Москва жодних гарантій безпеки зі свого боку не дає.

Попередні переговори з США і НАТО щодо України ніяких результатів на користь Кремля не принесли.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг дав обіцянку президенту України Володимиру Зеленському не йти на компроміс з Росією.

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