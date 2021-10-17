США звернулися до Росії з вимогою не заважати працювати спостерігачам ОБСЄ на території України, в тому числі в окупованому Криму.

Місія США в ОБСЄ опублікувала повідомлення про підтримку територіальної цілісності України.

Повідомлення було опубліковано в Twitter.

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Для ілюстрації було використано відео, де за задумом авторів карта Криму мала забарвитися в кольори національного прапора України.

Однак, на відео прапор України перевернутий.

США звернулися до Росії з вимогою не заважати працювати спостерігачам ОБСЄ на території України, в тому числі в окупованому Криму.

"Ми закликаємо Росію дозволити місії виконувати свій мандат. Цей мандат дозволяє патрулювати всю територію України, в тому числі окупований Росією Крим. Тому що Крим - це Україна. Я повторюю - це не заклик до розширення мандата, це заклик до Росії припинити перешкоджати існуючому мандату СММ", – заявила тимчасова повірена в справах США при ОБСЄ Кортні Остріен.

.@usosce: Ми не вимагаємо розширення повноважень СММ; ми закликаємо Росію дозволити місії виконувати свій мандат. Цей мандат дозволяє СММ патрулювати всю територію України, в тому числі окупований Росією Крим. Тому що Крим-це Україна.https://t.co/w4uY5COtfP. pic.twitter.com/sy1oqQllMV - США по-російськи (@USApoRusski) October 16, 2021

ОБСЄ та припинення місії:

Українські військові затримали російського військового Андрія Косяка, коли російські окупанти проводили розвідку місцевості в районі Золотого на Донбасі. Група озброєних окупантів з пов'язками СЦКК здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ під прикриттям проведення робіт з розмінування.

Після затримання Косяка почалися масові протести проросійських активістів.

17 жовтня 2021 року ОБСЄ призупинила свою моніторингову місію на сході України через "протести" біля готелю в підконтрольному російським загарбникам Донецьку.

Автор: Олена Коваленко