Сторони обговорили стягнення військ РФ до Білорусі.

Помічниця державного секретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід провела телефонну розмову з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Під час бесіди сторони обговорили й нарощування військ РФ в Білорусі.

Про це повідомило Бюро Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії в Twitter.

Донфрід висловила стурбованість з приводу плану введення 30 тисяч російських військовослужбовців до Білорусі для проведення військових навчань на тлі стягнення понад 100 тисяч військовослужбовців до кордонів Росії з Україною.

Вона заявила, що Білорусь чекатимуть невідворотні наслідками, якщо вона буде частиною плану російського вторгнення в Україну.

Читайте такожНАТО: Росія перекинула до Білорусі найбільшу кількість сил з часів "холодної війни"Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ймовірність значної ескалації на українських кордонах станом на сьогодні розглядається як низька.

"Сьогодні ми також вздовж інших кордонів України з РФ та Білоруссю не спостерігаємо формування якихось ударних угруповань", - зазначив він.

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