Санкції передбачають заборону в'їзду в США посадовцям іноземних урядів, причетних до значних масштабів корупції, в тому числі їхнім найближчим родичам.

У Сполучених Штатах Америки запровадили обмежувальні заходи проти колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького та його дружини Ольги.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Санкції передбачають заборону в'їзду в США посадовцям іноземних урядів, причетних до значних масштабів корупції, в тому числі їхнім найближчим родичам.

Читайте такожМінфін США запровадив санкції проти Андрія ПортноваУ цьому зв'язку під обмежувальні заходи потрапив колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький та його дружина Ольга.

Обмежувальні заходи проти Тупицького запроваджені через значні корупційні діяння, в тому числі за отримання хабаря грошима під час роботи у системі українського судочинства.

Що відомо про Олександра Тупицького та його діяльність

За даними слідства, у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" показання на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який був у статусі підозрюваного.

Крім того, за даними слідства, Тупицький у 2018 та 2019 роках тричі надавав неправдиві показання на користь колишнього голови ВГСУ у справі про протиправне заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.

Таким чином, його обвинувачують наданні завідомо неправдивих показань, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України), та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини Тупицькому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Президент України Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Президент назвав його "особою, яка протягом довгих років шкодила державним інтересам України".

14 липня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Своєю чергою, в Офісі президента заявили, що вважають рішення КАС ВС спробою захистити корупційну систему і збираються подавати апеляцію на це рішення. У Зеленського вважають, що Тупицького намагаються повернути, щоб він "організував знищення судової реформи тим же антиконституційним способом, яким була знищена, наприклад, кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях".

У Верховному суді пояснили, що президент України зобов'язаний діяти лише в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України. Колегія суддів вважає, що видання президентом акта про скасування указу про призначення особи на посаду судді КСУ є порушенням встановлених Конституцією та законами України гарантій незалежності та недоторканності судді КСУ.

Автор: Віталій Саєнко